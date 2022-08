Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal

Intanto, su Lo Celso, Caos calmo. Come nel romanzo di Veronesi, i dirigenti viola sono su una panchina, ma non sono straniti da tutto questo turbinio di notizie. Anzi. Sanno perfettamente di aspettare che il Tottenham fissi la formula giusta per il trasferimento, con un piccolo aiuto da parte del giocatore, sotto il profilo dell’ingaggio. Più complesso che gli Spurs si muovano dai loro intendimenti, anche se da Londra pare che rimbalzi una possibile apertura al prestito da parte degli Spurs. Aspetto che potrebbe rimettere in gioco il Villarreal che a queste condizioni potrebbe essere antagonista pericolosa. Domani resta sempre in agenda un contatto con l’entourage del giocatore (non ha un vero e proprio agente) che potrebbe fare maggiore chiarezza, aspettando sempre l’Europa. Come detto, ormai è corsa a due, con la Fiorentina che comunque non perde di vista le alternative, considerato che numericamente ha bisogno di una o due alternative in più nella linea mediana del campo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA STAMPA, NON SOLO IL MONZA SU PEZZELLA: C’È ANCHE IL TORINO. L’ARGENTINO TORNERÀ IN SERIE A?