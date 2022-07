Ceccarini: “Igor incedibile per la Fiorentina. Lo Celso? L’affondo può arrivare dopo le uscite”

Intervenuto ai microfoni di Rtv38, l’esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato dei temi caldi in chiavo mercato di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Quanto detto da Joe Barone è vero: non sarà semplice per la Fiorentina trattenere Nikola Milenkovic. Nonostante l’arrivo di Bremer, la Juventus un altro difensore vuol prenderlo ed il serbo piace da sempre. Ora i bianconeri sono concentrati sulle uscite ma è probabile che tornino presto alla carica. Così come l’Inter, che cerca un quarto centrale forte ed affidabile”.

IGOR “Per la Fiorentina è incedibile”.

DODO “Il brasiliano era atteso per oggi a Moena, sicuramente ci sarà domani per incontrare Joe Barone e firmare il contratto. Dodò potrà allenarsi con la squadra e giocare le amichevoli, la Fiorentina fino a quando non risolverà il problema degli slot relativi agli extracomunitari può soltanto tesserare il giocatore ma non depositare il suo contratto. Inoltre il nuovo terzino viola dovrà tornare in Brasile nei prossimi giorni per questioni relative al suo visto”.

LO CELSO “La Fiorentina punta Lo Celso ma lo vuole in prestito, mentre il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo. Vediamo se dopo qualche uscita la dirigenza viola farà l’affondo decisivo per questo calciatore, proponendo magari al club inglese una formula più accattivante”.