Giovani Lo Celso, che in questa sessione di mercato era stato proposto anche alla Fiorentina, giocherà in Spagna. L’ex Tottenham ha trovato un accordo con il Villareal di Unai Emery, che spinge per poterlo convocare già in occasione della ripresa del campionato.

LA FIORENTINA VINCE A TAVOLINO O RIGIOCA CONTRO L’UDINESE? GIUDICE SPORTIVO SI PRENDE ALTRI 7 GIORNI