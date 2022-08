Nazione, Lo Celso-Fiorentina giovedì giorno cruciale. Svolta possibile grazie a Commisso

Potrebbe essere giovedì il giorno cruciale per l’arrivo di Giovani Lo Celso, con l’incontro tra i dirigenti viola e l’entourage del giocatore. Giusto il tempo per apparecchiare la trattativa finale prima dell’arrivo di Commisso. Proviamo a riassumere la vicenda intricata, ma molto semplice nei modi e nei tempi. L’argentino è stato ’scaricato’ da Conte che lo ha relegato addirittura in tribuna per il debutto stagionale del Tottenham, confermando come l’esterno di centrocampo sia fuori dai radar degli Spurs. Ecco che al lungo corteggiamento della Fiorentina si aggiunge un ulteriore tassello.

I viola vogliono fortemente il giocatore per completare un reparto (lo sarà indipendentemente da questa trattativa) che con l’innesto dell’argentino salirebbe di qualità. Trattativa che di fatto ha bisogno di un’ultima limata, economica e motivazionale. L’ambizione europea di entrambi farà la differenza, come quella economica, con la Fiorentina intenzionata a raggiungere più possibile le richieste del Tottenham, magari passando da una formula più stringente, fatta anche di bonus legata al cammino in Conference, ancora da conquistare, per la verità. Nell’ultimo periodo c’è stato un tentativo di inserimento da parte del Napoli, rimasto molto interlocutorio, anche se nel mercato niente è definitivo, fino alle firme.

Azzurri che però stanno inseguendo anche Frattesi, sul quale, pare, si sia fiondata la Juventus. Ma questa è un’altra storia. L’eventuale pericolo, in ogni caso, è sempre rappresentato dal Villarreal che ha avuto Lo Celso nell’ultima parte della scorsa stagione. Il Sottomarino giallo al momento è un gradino sotto, anche se vorrebbe riportarlo con forza in Spagna, ma non sarebbe in grado di accontentare le richieste degli inglesi che, pur non considerando Lo Celso indispensabile, non vogliono ’svenderlo’. La Fiorentina lo sa bene, disposta comunque, a cercare un accordo più favorevole possibile. Insomma, anche l’arrivo del presidente potrebbe dare un’accelerata alla trattativa, con gli uomini mercato viola che lo hanno tenuto costantemente informato. Anche i media argentini confermano che l’entourage del giocatore incontreranno di persona i dirigenti della Fiorentina per verificare l’architettura e la fattibilità dell’operazione. Lo scrive La Nazione.

