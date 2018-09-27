Labaro Viola

Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra compl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 13:07
Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia" -
News
Giuseppe Rossi
Preziosi
Condividi

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra completamente diversa".

Prosegue su Piatek: "E’ un giocatore straordinario. Ma non togliamo meriti a Pandev o a Kouame, che ha fatto una grande gara. Così come Pereira".

Conclude con un pensiero per Giuseppe Rossi: "Un ragazzo straordinario, non credo a quello che è successo. Alla fine verrà fuori pulito".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok