Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"
Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra compl...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 13:07
Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra completamente diversa".
Prosegue su Piatek: "E’ un giocatore straordinario. Ma non togliamo meriti a Pandev o a Kouame, che ha fatto una grande gara. Così come Pereira".
Conclude con un pensiero per Giuseppe Rossi: "Un ragazzo straordinario, non credo a quello che è successo. Alla fine verrà fuori pulito".