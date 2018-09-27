Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra compl...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 13:07

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