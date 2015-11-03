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Notizie Preziosi Fiorentina

Preziosi: "Gasperini unico rimpianto. Esonerare un allenatore è sempre una sofferenza. Mi aiutavano i Direttori Sportivi"

12 novembre 2025 15:14

Preziosi: "777 Partners del Genoa ha capacità economiche maggiori di Commisso alla Fiorentina"

15 febbraio 2023 15:03

Preziosi: "Holding 777 può giocarsela con le prime della Serie A, ha capacità superiore di Commisso"

14 febbraio 2023 18:02

Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli

30 novembre 2021 13:23

Preziosi esalta gli americani: "Commisso garantisce futuro importante alla Fiorentina."

27 settembre 2021 12:01

Preziosi ha venduto il Genoa, grifone comprato da 777 Partners, un fondo americano

22 settembre 2021 15:23

Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre

04 settembre 2021 13:07

Serie A su Dazn o su Sky? Volano schiaffi in Lega Calcio tra Preziosi e l'avvocato dell'Udinese

12 febbraio 2021 00:22

Preziosi: "Il Genoa è in vendita. Magari lo comprasse uno come Commisso, in tre mesi ha acquistato la Fiorentina"

13 agosto 2020 15:48

Preziosi: "Non avrebbe senso finire la stagione. Mercato allungato? Un mese basta e avanza"

28 marzo 2020 15:05

Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..

21 ottobre 2019 20:11

Un fondo americano dovrebbe realizzare un'offerta per comprare il Genoa

07 giugno 2019 12:20

Genoa, ufficiale: Preziosi annuncia che ha messo in vendita la società. Il conunicato

15 maggio 2019 08:29

Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo

24 gennaio 2019 18:26

Gazzetta, Preziosi insiste con la Juventus, vuole avere Pjaca a gennaio. Paratici...

23 gennaio 2019 12:03

Genoa, Preziosi: "Di Bello non deve più arbitrare. Episodi in malafede"

17 dicembre 2018 11:48

Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"

27 settembre 2018 13:07

Preziosi: "La Fiorentina è tra le squadre che votano contro Lotito al timone della Federazione ma..."

14 gennaio 2018 13:20

Cm.com: Della Valle contro Preziosi, va in scena la sfida fra i presidenti assenti

16 dicembre 2017 13:48

Preziosi: "Rossi grande campione e bravo ragazzo. Lo seguivo da almeno due anni, merita una chance"

29 novembre 2017 16:10

Preziosi: "Fiorentina e Torino su Simeone, se riusciremo a rimpiazzarlo allora partirà"

29 giugno 2017 13:09

Preziosi: "I Della Valle lasciano? Fanno bene, è ridicolo contestarli dopo tutto quello che hanno fatto per la Fiorentina"

28 giugno 2017 19:55

Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino

30 maggio 2017 20:45

Preziosi: "Bisogna cambiare orario e giorno della partita tra Napoli e Fiorentina, ne va della regolarità del campionato"

16 maggio 2017 12:42

Preziosi: "Squadra in ritiro fino a quando non si raggiunge la salvezza. Le famiglie non le vedono più"

02 maggio 2017 22:52

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