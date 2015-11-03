Notizie Preziosi Fiorentina

Preziosi: "Gasperini unico rimpianto. Esonerare un allenatore è sempre una sofferenza. Mi aiutavano i Direttori Sportivi"
12 novembre 2025 15:14
Preziosi: "777 Partners del Genoa ha capacità economiche maggiori di Commisso alla Fiorentina"
15 febbraio 2023 15:03
Preziosi: "Holding 777 può giocarsela con le prime della Serie A, ha capacità superiore di Commisso"
14 febbraio 2023 18:02
Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli
30 novembre 2021 13:23
Preziosi esalta gli americani: "Commisso garantisce futuro importante alla Fiorentina."
27 settembre 2021 12:01
Preziosi ha venduto il Genoa, grifone comprato da 777 Partners, un fondo americano
22 settembre 2021 15:23
Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre
04 settembre 2021 13:07
Serie A su Dazn o su Sky? Volano schiaffi in Lega Calcio tra Preziosi e l'avvocato dell'Udinese
12 febbraio 2021 00:22
Preziosi: "Il Genoa è in vendita. Magari lo comprasse uno come Commisso, in tre mesi ha acquistato la Fiorentina"
13 agosto 2020 15:48
Preziosi: "Non avrebbe senso finire la stagione. Mercato allungato? Un mese basta e avanza"
28 marzo 2020 15:05
Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..
21 ottobre 2019 20:11
Un fondo americano dovrebbe realizzare un'offerta per comprare il Genoa
07 giugno 2019 12:20
Genoa, ufficiale: Preziosi annuncia che ha messo in vendita la società. Il conunicato
15 maggio 2019 08:29
Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo
24 gennaio 2019 18:26
Gazzetta, Preziosi insiste con la Juventus, vuole avere Pjaca a gennaio. Paratici...
23 gennaio 2019 12:03
Genoa, Preziosi: "Di Bello non deve più arbitrare. Episodi in malafede"
17 dicembre 2018 11:48
Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"
27 settembre 2018 13:07
Preziosi: "La Fiorentina è tra le squadre che votano contro Lotito al timone della Federazione ma..."
14 gennaio 2018 13:20
Cm.com: Della Valle contro Preziosi, va in scena la sfida fra i presidenti assenti
16 dicembre 2017 13:48
Preziosi: "Rossi grande campione e bravo ragazzo. Lo seguivo da almeno due anni, merita una chance"
29 novembre 2017 16:10
Preziosi: "Fiorentina e Torino su Simeone, se riusciremo a rimpiazzarlo allora partirà"
29 giugno 2017 13:09
Preziosi: "I Della Valle lasciano? Fanno bene, è ridicolo contestarli dopo tutto quello che hanno fatto per la Fiorentina"
28 giugno 2017 19:55
Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino
30 maggio 2017 20:45
Preziosi: "Bisogna cambiare orario e giorno della partita tra Napoli e Fiorentina, ne va della regolarità del campionato"
16 maggio 2017 12:42
Preziosi: "Squadra in ritiro fino a quando non si raggiunge la salvezza. Le famiglie non le vedono più"
02 maggio 2017 22:52
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