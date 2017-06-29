Preziosi: "Fiorentina e Torino su Simeone, se riusciremo a rimpiazzarlo allora partirà"

Il patron del Genoa conferma l'interessamento dei viola e dei granata per l'attaccante classe '95 Giovanni Simeone

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato una battuta sul futuro di Giovanni Simeone. "Potrà partire se sarà rimpiazzato, ci sono diversi club interessati tra cui Fiorentina e Torino". La richiesta è importante ma entrambe le società restano in pressing.

Fonte: Tuttosport