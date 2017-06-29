Preziosi: "Fiorentina e Torino su Simeone, se riusciremo a rimpiazzarlo allora partirà"
Il patron del Genoa conferma l'interessamento dei viola e dei granata per l'attaccante classe '95 Giovanni Simeone
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 13:09
Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato una battuta sul futuro di Giovanni Simeone. "Potrà partire se sarà rimpiazzato, ci sono diversi club interessati tra cui Fiorentina e Torino". La richiesta è importante ma entrambe le società restano in pressing.
Fonte: Tuttosport