Preziosi: "La Fiorentina è tra le squadre che votano contro Lotito al timone della Federazione ma..."

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato alla Repubblica, queste le sue parole:“Il maggior campionato italiano deve essere al timone della Federazione e Lotito, per quanto conflittuale, non...

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato alla Repubblica, queste le sue parole:

“Il maggior campionato italiano deve essere al timone della Federazione e Lotito, per quanto conflittuale, non può non tutelarne gli interessi. Nessun candidato ha i voti per vincere. Ma se Sibilia manterrà la parola, lo vedremo aggiunto alla serie A, che ha dato un largo appoggio a Lotito. E se i Dilettanti che hanno il 34% stanno con Lotito, vince Lotito. Chi è contrario al presidente della Lazio? In Lega ci sono Juventus, Torino, Roma, Fiorentina e Sassuolo che sono contro. Ma quello che abbiamo capito è che se un candidato avesse avuto l’appoggio unanime della serie A Sibilia avrebbe fatto un passo indietro per sostenerlo. Qui non c’è una candidatura unanime.”