Preziosi: "I Della Valle lasciano? Fanno bene, è ridicolo contestarli dopo tutto quello che hanno fatto per la Fiorentina"

Ora trovate due fiorentini che si prendano a cuore le sorti della Fiorentina, magari sono gli stessi che oggi contestano ma non fanno nulla...

Enrico Preziosi, attuale patron del Genoa, ha speso alcune parole sull'attuale situazione della Fiorentina: "I Della Valle lasciano la Fiorentina? Hanno fatto bene, perché molto spesso i tifosi non si rendono conto dei sacrifici che fanno gli imprenditori per le società".

Prosegue sempre sui Della Valle: "Per le risorse che Della Valle ha immesso per tenere la società in Serie A provenendo dalla C2 mi sembra ridicolo che venga contestato perché non vince i campionati. E’ giusto che che la reazione sia questa vista l’insoddisfazione di parte della tifoseria".

Conclude con un pensiero sul futuro: "Ora trovate due fiorentini che si prendono a cuore le sorti della Fiorentina. Magari sono gli stessi che oggi contestano ma non fanno nulla per prendere la società".

Fonte: Controradio