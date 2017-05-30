Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino

Enrico Preziosi potrebbe abdicare e le indiscrezioni che stanno trapelando dall'ambiente genovese hanno del clamoroso...

A cura di Redazione Labaroviola 30 maggio 2017 20:45

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