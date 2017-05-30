Clamoroso Genoa: per il dopo Preziosi si fa largo l'ipotesi di una sinergia tra Galliani e Cellino
Enrico Preziosi potrebbe abdicare e le indiscrezioni che stanno trapelando dall'ambiente genovese hanno del clamoroso...
L'incertezza circa la permanenza di Enrico Preziosi alla guida del Genoa è cosa nota e, con la netta presa di posizione dell'imprenditore dei giocattoli, si inizia a fare i nomi dei possibili acquirenti. Ed ecco che si fa largo un'ipotesi che avrebbe del clamoroso: infatti, secondo le indiscrezioni che trapelano dall'ambiente genovese, pare che la strana coppia formata da Adriano Galliani e Massimo Cellino potrebbe succedere proprio a Preziosi alla guida del Grifone. Tuttavia era stato proprio l'attuale proprietario del Genoa, nei giorni scorsi, a smettere le indiscrezioni di una possibile cessione all'ex presidente del Cagliari, che più volte è stato accostato anche al Brescia.