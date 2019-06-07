Labaro Viola

Un fondo americano dovrebbe realizzare un'offerta per comprare il Genoa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi sta trattando la cessione del club ad un fondo americano, che dovrebbe fare un’offerta entro l’inizio della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2019 12:20
Un fondo americano dovrebbe realizzare un'offerta per comprare il Genoa -
News
Genoa
Preziosi
Fondo Americano
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi sta trattando la cessione del club ad un fondo americano, che dovrebbe fare un’offerta entro l’inizio della prossima settimana.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok