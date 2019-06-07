Un fondo americano dovrebbe realizzare un'offerta per comprare il Genoa
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi sta trattando la cessione del club ad un fondo americano, che dovrebbe fare un’offerta entro l’inizio della...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2019 12:20
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi sta trattando la cessione del club ad un fondo americano, che dovrebbe fare un’offerta entro l’inizio della prossima settimana.