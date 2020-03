“Non riesco a trovare il senso al portare a termine questa stranissima stagione – ha dichiarato Enrico Preziosi, presidente del Genoa, alla Gazzetta dello Sport – Non so quanto valga la pena anche solo il tentativo di finirlo”. Poi parlando di mercato e della possibile maxi finestra pensata dalla FIFA: “Non ho dubbi, la durata standard, ovvero quella estiva, è già troppo lunga. Non esiste pensare a 4-5 mesi di trattative”. Il numero uno del Grifone ha anche una sua proposta: “Fisserei il termine del campionato al massimo a fine luglio così da avere tutto agosto “solo” per il mercato: 25-30 giorni sarebbero più che sufficienti”.

Tuttomercatoweb.com