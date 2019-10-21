Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..
Sarà Thiago Motta il nuovo allenatore del grifone. L'ex centrocampista rossoblù, é il prescelto del presidente Preziosi per il dopp-Andreazzoli. Il nuovo mister, ha raggiunto gli accordi con il presid...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 20:11
Sarà Thiago Motta il nuovo allenatore del grifone. L'ex centrocampista rossoblù, é il prescelto del presidente Preziosi per il dopp-Andreazzoli. Il nuovo mister, ha raggiunto gli accordi con il presidente Enrico Preziosi nell'incontro avvenuto a Milano nel corso del pomeriggio. Mancano dunque soltanto le firme e gli annunci ufficiali del club genoano.
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