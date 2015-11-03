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Notizie Allenatore Genoa Fiorentina

Juventus-Genoa finisce 2-0 e va a -1 dal Como. Vanoli ha conquistato 1 punto in più rispetto a De Rossi

06 aprile 2026 20:06

Colpo del Genoa a Sassuolo: Ostigard regala la prima vittoria al Grifone e lascia la Fiorentina ultima in classifica

03 novembre 2025 20:39

SkySport: "De Rossi sempre più vicino al Genoa: idea contratto fino a giugno con opzione rinnovo"

03 novembre 2025 13:38

Ufficiale: Thiago Motta é il nuovo tecnico del Genoa. Il comunicato del club rossoblu

22 ottobre 2019 21:44

Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..

21 ottobre 2019 20:11

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