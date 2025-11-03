3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:26

Colpo del Genoa a Sassuolo: Ostigard regala la prima vittoria al Grifone e lascia la Fiorentina ultima in classifica

3 Novembre · 20:39

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 20:39

Vittoria importantissima del Genoa che trova i primi tre punti del suo campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo

Vittoria al fotofinish per il Genoa di Mimmo Criscito che vince all’ultimo respiro contro il Sassuolo grazie al gol di Leo Ostigard.
Parte bene il Genoa, che sblocca la partita con un bel tiro dalla distanza di Malinovskyi che beffa Muric.
Il pareggio del Sassuolo arriva ad inizio ripresa con il secondo gol in campionato di Domenico Berardi.
Nel finale il gol da tre punti di Ostigard che manda in delirio i rossoblù con il colpo di testa che decide il match.
Con la vittoria il Genoa raggiunge quota 6 punti e lascia la Fiorentina ultima in classifica con appena 4 punti.

