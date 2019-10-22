Ufficiale: Thiago Motta é il nuovo tecnico del Genoa. Il comunicato del club rossoblu

Di seguito riportiamo il cominciato ufficiale riguardante la nomina del nuovo allenatore della società rossoblu. In mattinata era stato resp ufficiale anche l'esonero di Andreazzoli per la medesima ca...

Di seguito riportiamo il cominciato ufficiale riguardante la nomina del nuovo allenatore della società rossoblu. In mattinata era stato resp ufficiale anche l'esonero di Andreazzoli per la medesima carica.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan.

Fonte: genoacfc.it