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SkySport: "De Rossi sempre più vicino al Genoa: idea contratto fino a giugno con opzione rinnovo"

Il Genoa verso Daniele De Rossi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2025 13:38
SkySport: "De Rossi sempre più vicino al Genoa: idea contratto fino a giugno con opzione rinnovo" -
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Daniele De Rossi
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Daniele De Rossi e il Genoa sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, dopo l'addio a Vieira il club rossoblù sarebbe sempre più propenso verso la scelta dell'ex capitano della Roma come nuovo allenatore. Il contratto sarebbe valido fino a fine stagione, con l'eventuale rinnovo legato al fattore salvezza.

Ora alla Fiorentina resta l'ipotetica pista Vanoli e nel frattempo si prepara per il doppio impegno settimanale. Mercoledì sarà tempo di Conference League, mentre domenica alle 15:00 è previsto lo scontro diretto con il Genoa in trasferta.

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