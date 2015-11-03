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Notizie Daniele De Rossi Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”

10 maggio 2026 17:54

De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"

08 maggio 2026 14:38

CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”

08 maggio 2026 10:21

Viviano: "De Rossi alla Fiorentina? Se bastasse una petizione, l’avrei già firmata "

22 aprile 2026 10:28

Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi : "Ero sicuro che avrebbe segnato, è un mio amico""

09 novembre 2025 20:11

SkySport: "De Rossi sempre più vicino al Genoa: idea contratto fino a giugno con opzione rinnovo"

03 novembre 2025 13:38

De Rossi torna in panchina? Per i bookmakers si profila un duello tra Torino e Fiorentina

10 ottobre 2025 23:03

De Rossi rescinde con la Roma, nuova avventura in vista?

01 ottobre 2025 22:10

L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente

20 marzo 2024 11:51

Orlando: "La Fiorentina è un po' allo sbando, Italiano se ne andrà quasi di sicuro, non si trova bene con la società"

08 marzo 2024 17:48

Italiano sfida De Rossi per la prima volta. L'ultima vittoria viola contro la Roma fu firmata da Jovic ed Ikonè

08 marzo 2024 13:43

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