Notizie Daniele De Rossi Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”
10 maggio 2026 17:54
De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"
08 maggio 2026 14:38
CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”
08 maggio 2026 10:21
Viviano: "De Rossi alla Fiorentina? Se bastasse una petizione, l’avrei già firmata "
22 aprile 2026 10:28
Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi : "Ero sicuro che avrebbe segnato, è un mio amico""
09 novembre 2025 20:11
SkySport: "De Rossi sempre più vicino al Genoa: idea contratto fino a giugno con opzione rinnovo"
03 novembre 2025 13:38
De Rossi torna in panchina? Per i bookmakers si profila un duello tra Torino e Fiorentina
10 ottobre 2025 23:03
De Rossi rescinde con la Roma, nuova avventura in vista?
01 ottobre 2025 22:10
L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente
20 marzo 2024 11:51
Orlando: "La Fiorentina è un po' allo sbando, Italiano se ne andrà quasi di sicuro, non si trova bene con la società"
08 marzo 2024 17:48
Archivio