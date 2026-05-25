Gazzetta: "Fiorentina verso la svolta, Grosso in pole per il dopo Vanoli. Sullo sfondo anche De Rossi"
Paratici valuta un nuovo corso viola: sfuma l’idea straniera, salgono le quotazioni dei tecnici italiani emergenti.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe orientata a separarsi da Paolo Vanoli. Tra i profili più apprezzati dal ds Fabio Paratici ci sarebbe soprattutto Fabio Grosso, già conosciuto ai tempi della Juventus.
Il dirigente viola si sarebbe preso alcuni giorni di riflessione lontano dal Viola Park. Le perplessità non riguarderebbero tanto il lavoro svolto da Vanoli, quanto piuttosto la volontà di aprire un nuovo ciclo e segnare una netta discontinuità con il recente passato.
Paratici, infatti, aveva inizialmente puntato su profili di alto livello internazionale come Roberto De Zerbi, Enzo Maresca e Andoni Iraola, tutti tecnici però destinati a club in grado di offrire una vetrina europea. Un aspetto che la Fiorentina non potrà garantire nella prossima stagione, dopo quattro anni consecutivi di partecipazione alla Conference League, con possibili ripercussioni anche sul mercato.
L’ipotesi di affidarsi a un allenatore straniero continua a intrigare la dirigenza, ma viene considerata una scelta rischiosa per via dei possibili tempi di adattamento. Per questo motivo l’attenzione si sarebbe spostata su tecnici italiani emergenti, protagonisti di una stagione positiva nel 2025-26 e ritenuti capaci di ridare entusiasmo a un ambiente oggi piuttosto deluso. Oltre a Grosso, resta sullo sfondo anche il nome di Daniele De Rossi.