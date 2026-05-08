De Rossi: "Vanoli è un amico ed ho tanta stima di lui, il futuro? Ho il rinnovo automatico per la salvezza"
Il tecnico genoano ha parlato prima della trasferta di Firenze
Si avvicina il delicato confronto tra il Genoa e la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli, ormai a un passo dalla certezza aritmetica della permanenza in Serie A. La sfida vede opposte due realtà reduci da un campionato tortuoso, ma determinate a concludere il percorso stagionale raccogliendo il massimo dei punti. In vista del match, Daniele De Rossi ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, partendo dalle defezioni in rosa: "Junior ha chiuso qui la sua stagione, mentre Norton-Cuffy non sarà tra i convocati perché sente ancora dolore. Baldanzi sta meglio e si allena con noi da qualche giorno, ma preferisco non rischiarlo. È un elemento troppo prezioso e voglio che torni solo quando sarà al massimo della condizione; se fossimo in una situazione di vita o di morte per la salvezza giocherebbe titolare, ma ora è giusto dargli tempo".
L'allenatore rossoblù si è poi soffermato sul legame speciale con il suo prossimo avversario e sull'importanza della sfida al "Franchi": "Paolo Vanoli è un amico, ma per me resta il mio mister, essendo stato il vice di Conte quando ero in Nazionale. Ho grande stima di lui ed è bello che due piazze così gloriose stiano lottando per confermarsi in Serie A. Il fatto che il Genoa non espugni Firenze dal 1977 rappresenta uno stimolo enorme: è un dato strano per un gruppo che ha vinto recentemente su campi difficili come quello della Juventus. Anche a salvezza acquisita, non dobbiamo abbassare la guardia: è in queste sfide che si riconosce lo spessore di un calciatore".
Infine, De Rossi ha commentato il rinnovo contrattuale scattato automaticamente: "Il traguardo raggiunto ha confermato il mio futuro qui, ma il rapporto con la società è lo stesso, basato sulla stima, da mesi. Sono agli inizi di questa carriera e vivo per gli obiettivi. Mi piace come il club tratta me e il mio staff: lavoriamo in totale equilibrio e unità d'intenti".