CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”

Contro il Genoa può arrivare la salvezza matematica, proprio dove era iniziata l’avventura di Vanoli in viola.

La sfida contro il Genoa potrebbe consegnare alla Fiorentina la salvezza matematica, al termine di una stagione complicata e ben al di sotto delle aspettative. Per Paolo Vanoli, inoltre, la gara contro il Grifone avrà un significato particolare: la sua avventura sulla panchina viola era infatti iniziata proprio nella sfida d’andata, terminata 2-2.

Contro il Genoa, dunque, si potrebbe chiudere simbolicamente il cerchio di una lunga e sofferta corsa salvezza. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, anche Daniele De Rossi aveva vissuto all’andata il suo primo contatto con la nuova esperienza, seppur dalla tribuna.

I due allenatori hanno mantenuto un rendimento piuttosto simile in termini di media punti, ma la percezione attorno al loro operato appare molto diversa nelle rispettive piazze.