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CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli”

Contro il Genoa può arrivare la salvezza matematica, proprio dove era iniziata l’avventura di Vanoli in viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 10:21
CorFio: "Dal 2-2 dell’andata alla salvezza: contro il Genoa si chiude il cerchio di Vanoli” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Daniele De Rossi
Paolo Vanoli
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La sfida contro il Genoa potrebbe consegnare alla Fiorentina la salvezza matematica, al termine di una stagione complicata e ben al di sotto delle aspettative. Per Paolo Vanoli, inoltre, la gara contro il Grifone avrà un significato particolare: la sua avventura sulla panchina viola era infatti iniziata proprio nella sfida d’andata, terminata 2-2.

Contro il Genoa, dunque, si potrebbe chiudere simbolicamente il cerchio di una lunga e sofferta corsa salvezza. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, anche Daniele De Rossi aveva vissuto all’andata il suo primo contatto con la nuova esperienza, seppur dalla tribuna.

I due allenatori hanno mantenuto un rendimento piuttosto simile in termini di media punti, ma la percezione attorno al loro operato appare molto diversa nelle rispettive piazze.

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