Viviano: "De Rossi alla Fiorentina? Se bastasse una petizione, l’avrei già firmata "
Viviano lancia la suggestione: De Rossi idea concreta per la panchina viola
Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha espresso un giudizio positivo su Daniele De Rossi, arrivando a sponsorizzarne un possibile approdo sulla panchina viola.
Viviano ha dichiarato:
“De Rossi, secondo me, dovrebbe lasciare il Genoa: non credo possa ottenere molto di più lì. Se dovesse presentarsi un’altra opportunità, dovrebbe coglierla. Genova meriterebbe di più in termini di ambizioni, ma da quanto si è visto negli ultimi anni non sembra esserci grande prospettiva: si fa quello che si può, anche a livello di mercato.”
Poi l’apertura alla Fiorentina:
“Alla Fiorentina? Magari… se si potesse fare una petizione per portarlo a Firenze, la firmerei subito. Credo che la Fiorentina possa rappresentare per lui un passaggio intermedio ideale prima di un ulteriore salto di qualità, anche se resta una piazza molto esigente.