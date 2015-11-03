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Notizie Emiliano Viviano Fiorentina

Viviano non ha dubbi: “La Fiorentina riparta da De Rossi: con Firenze può scoccare la scintilla”

19 maggio 2026 10:51

Viviano: “Posso fare una petizione per portare a Firenze De Rossi? A me piace troppo”

05 maggio 2026 20:11

Viviano duro: “Come fa a non giocare Braschi, in una partita inutile, con Kean e Piccoli infortunati?”

28 aprile 2026 19:12

Viviano: "De Rossi alla Fiorentina? Se bastasse una petizione, l’avrei già firmata "

22 aprile 2026 10:28

Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”

22 aprile 2026 00:00

Viviano: “Solo 10% di possibilità di rimonta. A Vanoli va il merito di un’impresa storica”

15 aprile 2026 14:48

Viviano attacca Ranieri: "Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato"

07 aprile 2026 18:12

Viviano: "Gravina invece di emigrare in Oceania, dopo la sconfitta ha deciso di attaccare gli altri sport"

02 aprile 2026 17:50

Viviano: "Mandragora mi sembra sia l'unico che si sia reso conto della situazione con il povero Fortini"

16 dicembre 2025 18:16

Viviano: ”La Fiorentina ha speso 30 milioni per Piccoli nonostante Kean preferisca giocare da solo”

28 novembre 2025 10:35

Viviano: "Fiorentina sfortunata ma anche De Gea inizia a traballare: diversi punti pesano su di lui."

22 ottobre 2025 10:31

Viviano: "La Fiorentina di Pioli è un cantiere, anche lui sta cambiando in corsa le idee dell'estate"

24 settembre 2025 14:23

Viviano: "Squadra con potenziale enorme, ma arriva nona. Sarri? Non sa perché ce l'abbiano con lui"

13 maggio 2025 20:32

Viviano: "Szczęsny in porta alla Fiorentina e Terracciano alla Juventus, risultato sarebbe stato opposto"

06 novembre 2023 18:46

Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"

05 giugno 2023 16:33

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