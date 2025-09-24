Viviano: “La Fiorentina di Pioli è un cantiere, anche lui sta cambiando in corsa le idee dell’estate”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare della Fiorentina: “Bisogna essere preoccupati perché il mercato è stato buono e l’allenatore aveva dato entusiasmo, ma finora le cose non vanno, io voglio restare ottimista e dire che dobbiamo stare compatti per uscire da questo momento perché abbiamo dei valori. Mi sembra che Pioli si sia già ricreduto su alcune cose e ora sta ripartendo, magari ha notato che certi giocatori non possono soddisfare la sua richiesta, al momento è un cantiere.”

Prosegue: “Il secondo tempo di domenica è stato brutto in cui non abbiamo saputo reagire agli accorgimenti che aveva fatto Fabregas e questo non è positivo perché se sei forte te ne rendi conto e cambi assetto. Per giocare da dietro c’è bisogno di coraggio e di saper tenere la palla con dei concetti e delle distanze giuste che mancano, ma già con Palladino, ora poi hai fatto un mercato sulla tecnica e mi aspettavo qualcosa di diverso con una costruzione più raffinata.”

Sul Pisa: “Se vinci già domenica ti risollevi perché i risultati ti aiutano e puoi tornare ad avere più fiducia nel futuro, stimo Pioli ed è un grande tecnico e una persona straordinaria che si vede che ci tiene e sono sicuro che sta cercando una soluzione in tutti i modi.”

Sul Como: “A me piace molto come progetto con un allenatore che sa far cambiare pelle in corso d’opera e sono rimasto impressionato, al momento lo vedo più pronto di noi perché lavorano insieme da un anno e sono un progetto bello solido che farà grandi cose.”