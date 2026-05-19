Viviano non ha dubbi: “La Fiorentina riparta da De Rossi: con Firenze può scoccare la scintilla”

Viviano applaude Vanoli ma guarda oltre: “Per crescere serve un allenatore che trascini l’ambiente”

“Troppa sofferenza e davvero poche soddisfazioni: per questo io cambierei pagina senza esitazioni, puntando su giovani e qualità di gioco”. È netta la posizione dell’ex portiere viola Emiliano Viviano sul futuro della Fiorentina.

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Viviano ha indicato chiaramente il profilo ideale per la panchina: “A me piace tantissimo Daniele De Rossi. Lo sceglierei senza alcun dubbio: comunica bene, ha carisma, esperienza e una grande voglia di affermarsi. Inoltre sono convinto che con Firenze nascerebbe subito un grande feeling. La città ha bisogno di ritrovare entusiasmo”.

L’ex portiere ha poi aggiunto: “Applaudo il lavoro di Paolo Vanoli, ma adesso serve qualcosa di diverso. Per seguito e potenziale la Fiorentina non ha nulla da invidiare all’Atalanta e fino a pochi anni fa anche il Napoli era su livelli simili. Il problema sono state le scelte sbagliate. Però, con un dirigente come Fabio Paratici, la società può tornare a crescere”.