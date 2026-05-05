Viviano: “Posso fare una petizione per portare a Firenze De Rossi? A me piace troppo”

L’ex giocatore è tifoso della Fiorentina si esprime sul prossimo allenatore della Fiorentina

Viviano al podcast Aura Sport ha parlato del nuovo allenatore della Fiorentina e di chi vedrebbe bene nella prossima stagione. Per lui servirebbe un allenatore pieno di voglia e di carattere: “Io voglio De Rossi alla Fiorentina. A me piace troppo. Posso fare una petizione per portarlo a Firenze?”.