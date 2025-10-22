Viviano: “Fiorentina sfortunata ma anche De Gea inizia a traballare: diversi punti pesano su di lui.”

Durante il podcast Aura Sport Emiliano Viviano, seppur con dispiacere, non risparmia critiche anche nei confronti del portiere spagnolo:

“Mi dispiace dirlo, perché De Gea lo considero uno dei portieri più forti degli ultimi dieci anni, però certi gol e diversi punti persi pesano anche su di lui. Contro il Cagliari commette un errore grave all’ultimo minuto, col Como prende gol sul primo palo al 95′, questi episodi non possono passare inosservati. Al di là di questo, però, ci sono anche problemi evidenti dal punto di vista del gioco e del mercato. La Fiorentina non propone calcio, non crea occasioni: ieri ha fatto un solo tiro in porta. È lenta, non reagisce quando va sotto nel punteggio e non sa difendere il risultato quando è in vantaggio. Sembra essersi creato qualcosa di negativo a livello ambientale e di gruppo: un clima poco sereno che sta influenzando anche il rendimento in campo.”