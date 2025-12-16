Viviano: “Mandragora mi sembra sia l’unico che si sia reso conto della situazione con il povero Fortini”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato al podcast Aura Sport, discudento in toni molto accesi della situazione della Viola, queste sono le sue parole: “Il rischio retrocessione era serissimo anche prima del Verona. Adesso faccio fatica a trovare qualcosa non di buono, ma di decente in casa Fiorentina. La comunicazione, le parole degli allenatori, dei giocatori, la maglia arancione incomprensibile. Oggi non va bene nulla. Nulla. Vai a giocare a Sassuolo, chiami i tifosi, vengono in 5 mila. Nel primo tempo litighi per un rigore, si sono mandati a fanc**o 10 volte. Fai una prestazione terribile. Vuol dire capire dove sei. Ma l’avete vista l’intervista di Ferrari dopo l’Atalanta? ”I ragazzi sono stati bravi, c’è l’atmosfera giusta”, ma che ca**o dici?”

Sulla situazione: “Conosco queste situazioni. Quando c’è il marcio non ne esci. Io l’ho vissuto alla Samp. Fortunatamente noi avevamo un po’ di punti fatti prima e un po’ i giocatori ci hanno tirati fuori. Kean non è diventato scarso tutto insieme. Sta succedendo qualcosa. C’è Martinelli, questo ragazzo è bravo. Ma lo metti ora?”.

Sull’allenatore: “Vanoli? Le sue parole in terza persona sono incomprensibili. MA qualcuno glielo dovrebbe dire. La squadra nei valori singoli non si discute. Mandragora mi sembra sia l’unico che si sia reso conto della situazione con il povero Fortini. La gente a Firenze contesta la società dal giorno zero. Avevano ragione”.