Viviano duro: “Come fa a non giocare Braschi, in una partita inutile, con Kean e Piccoli infortunati?”

L’ex portiere e tifoso Viola commenta l’accaduto di Braschi

Viviano è intervenuto al podcast Aura Sport e ha parlato del settore giovanile della Fiorentina: “Io sono tifoso della Fiorentina, lo sa tutto il mondo. E dalla Fiorentina sono usciti 3-4 giocatori che in viola non hanno nemmeno fatto un minuto: Zaniolo, Mancini, Ghilardi. Non è normale. Hanno esordito tutti in nazionale. Non è normale. Vuol dire che il settore giovanile lavora bene. Come si fa a non far giocare il capocannoniere della Primavera Braschi con Kean e Piccoli infortunati? Poi in una partita inutile. Poi non lo conosco, ma bastano i numeri”.