Viviano: "Gravina invece di emigrare in Oceania, dopo la sconfitta ha deciso di attaccare gli altri sport"

L'ex portiere viola non ci sta, ritorna sull'uscita della Nazionale e attacca Gravina, ormai ex Presidente della FIGC

Emiliano Viviano è intervenuto nella puntata di Le Foot Toujours, di Cronache di Spogliatoio, criticando senza mezzi termini, il Presidente della Federcalcio Gravina, queste le sue parole: "Gravina la prima cosa che ha fatto dopo l'eliminazione contro la Bosnia è stata quella di presentarsi davanti ai microfoni e attaccare gli altri sport, definendoli dilettanti. Ha attaccato la Lega calcio e ha successivamente confermato il Commissario Tecnico. Tutto questo invece di emigrare in Oceania, è una cosa per me, inspiegabile. Mi ha fatto avvelenare ancora di più della sconfitta. Mi sarei aspettato le dimissioni immediate, indipendentemente dalle colpe, è mancato il senso di responsabilità.