Notizie Gabriele Gravina Fiorentina

Gravina: "Mi hanno chiesto con insistenza di continuare. La mia scelta è convinta e meditata"
02 aprile 2026 18:11
Viviano: "Gravina invece di emigrare in Oceania, dopo la sconfitta ha deciso di attaccare gli altri sport"
02 aprile 2026 17:50
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Gravina attacca Lotito: "Come è possibile che sia parte del consiglio federale, della lega calcio e senatore"
24 aprile 2024 12:13
Gravina:" Scosso dal malore occorso a Barone, gli sono vicino, spero si riprenda presto"
18 marzo 2024 11:22
Corriere della sera: "Claudio Lotito potrebbe essere l'istigatore del dossieraggio contro Gravina"
07 marzo 2024 11:31
Gravina sullo scandalo scommesse: "Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale"
13 ottobre 2023 17:59
FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"
28 settembre 2023 17:14
Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"
28 luglio 2023 17:59
Gravina annuncia: "Decisone della UEFA sulla Juventus ci sarà a breve. Il clima è sereno"
07 luglio 2023 15:33
Superlega, Gravina: "Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole"
12 giugno 2021 15:33
Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"
13 luglio 2020 16:42
Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""
17 aprile 2020 16:34
Archivio