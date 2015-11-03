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Notizie Gabriele Gravina Fiorentina

Gravina: "Mi hanno chiesto con insistenza di continuare. La mia scelta è convinta e meditata"

02 aprile 2026 18:11

Viviano: "Gravina invece di emigrare in Oceania, dopo la sconfitta ha deciso di attaccare gli altri sport"

02 aprile 2026 17:50

L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"

24 luglio 2025 16:24

Gravina attacca Lotito: "Come è possibile che sia parte del consiglio federale, della lega calcio e senatore"

24 aprile 2024 12:13

Gravina:" Scosso dal malore occorso a Barone, gli sono vicino, spero si riprenda presto"

18 marzo 2024 11:22

Corriere della sera: "Claudio Lotito potrebbe essere l'istigatore del dossieraggio contro Gravina"

07 marzo 2024 11:31

Gravina sullo scandalo scommesse: "Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale"

13 ottobre 2023 17:59

FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"

28 settembre 2023 17:14

Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"

28 luglio 2023 17:59

Gravina annuncia: "Decisone della UEFA sulla Juventus ci sarà a breve. Il clima è sereno"

07 luglio 2023 15:33

Superlega, Gravina: "Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole"

12 giugno 2021 15:33

Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"

13 luglio 2020 16:42

Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""

17 aprile 2020 16:34

Gravina: "Mi piace chi punta sui giovani come la Fiorentina. La VAR va migliorata. Parlerò con Nicchi..."

09 ottobre 2018 12:27

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