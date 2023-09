FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: “Valutiamo possibilità”

La FIGC valuta dei margini per una causa di risarcimento per le dimissioni di Roberto Mancini dello scorso agosto. A riferirlo è stato Gabriele Gravina, presidente federale, al termine della riunione odierna. “Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto (di Mancini, ndr) con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento. Il tema tornerà all’attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista”.

Fin qui la cronaca di oggi. Occorre però fare un passo indietro e inserirsi nella faccenda per capire le scelte della FIGC. Roberto Mancini, lo scorso 13 agosto, decise di dare le dimissioni. Fu una scelta irrevocabile, perché non c’è stata una risoluzione consensuale del rapporto. Chiaro che la Nazionale abbia deciso di non trattenere con la forza il proprio allenatore, ma la scelta odierna è quella di capire se Mancini abbia prodotto o meno un danno collaterale con il suo addio. Il recesso, per come è avvenuto, non rientra nelle norme contrattuali e quindi non è previsto. La Federazione ha così dato mandato a un esperto per capire i contorni netti e se c’è la possibilità di un risarcimento danni.

Quando il professionista esprimerà il parere, la palla ritornerà al Consiglio per valutare l’eventuale causa di risarcimento danni. Dunque non è da escludere un passaggio in tribunale fra la Federazione e l’ex tecnico. Lo riporta TMW.

