Gravina: "Mi hanno chiesto con insistenza di continuare. La mia scelta è convinta e meditata"
L'ormai ex Presidente della Figc ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver rassegnato le dimissioni, dall'uscita della sede della Federcalcio
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 18:11
Gabriele Gravina ha parlato per la prima volta, dopo la notizia delle sue dimissioni di qualche ora fa, ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: "Dopo tanti anni il sentimento è di amarezza ma di grande serenità, devo ringraziare tutte le componenti che ancora oggi mi hanno dimostrato grande sostegno, stima e insistenza nel continuare. La mia scelta è convinta e meditata"