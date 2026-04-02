Gravina: "Mi hanno chiesto con insistenza di continuare. La mia scelta è convinta e meditata"

L'ormai ex Presidente della Figc ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver rassegnato le dimissioni, dall'uscita della sede della Federcalcio

Gabriele Gravina ha parlato per la prima volta, dopo la notizia delle sue dimissioni di qualche ora fa, ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: "Dopo tanti anni il sentimento è di amarezza ma di grande serenità, devo ringraziare tutte le componenti che ancora oggi mi hanno dimostrato grande sostegno, stima e insistenza nel continuare. La mia scelta è convinta e meditata"