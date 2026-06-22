FIGC, oggi il nuovo presidente. Gravina: “Lascio il calcio in buone mani. Sarei dovuto andare via prima”

"Io devo ringraziare voi e il calcio, è stata un’esperienza bellissima"

Oggi si elegge il nuovo presidente della FIGC, successore di Gabriele Gravina, che ha rassegnato le dimissioni. L’ex numero uno della Federazione, intercettato dai cronisti fuori dall’hotel di Roma dove si svolgono le votazioni (con i candidati Giovanni Malagò e Giancarlo Abete), ha voluto salutare il calcio italiano con parole di ringraziamento.

“Devo ringraziare voi e il calcio, è stata un’esperienza bellissima. Faccio gli auguri e un grande in bocca al lupo ai due candidati. Il calcio sarà in buone mani, sicuramente”, ha dichiarato Gravina, come riportato da TMW.

Alla domanda su cosa non rifarebbe della sua esperienza alla guida della Federazione, ha poi aggiunto: “L’ho già detto, sarei dovuto andare via prima”.