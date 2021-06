Superlega, Gravina: “Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole”

Proseguono gli interrogativi sul destino delle squadre che hanno dato vita al progetto Superlega. Real Madrid, Barcellona e Juventus rischiano di ricevere sanzioni da parte della Uefa. In merito a questo il quotidiano spagnolo As ha intervistato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, vedremo cosa decideranno gli organi competenti. La cosa certa è che per stare insieme bisogna rispettare le regole che ci siamo dati in libertà, sia a livello nazionale che internazionale”.

