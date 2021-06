Romano: “Gonzalez lascerà lo Stoccarda: la Fiorentina offre 25 milioni. C’è anche il Tottenham”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata a Nico Gonzalez attraverso il proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole:

“Nico Gonzalez dovrebbe lasciare Stoccarda nei prossimi giorni. L’offerta della Fiorentina è di 25 milioni, bonus inclusi. Anche il Brighton interessato, ma il Tottenham ora sta pianificando una mossa. Fabio Paratici lo apprezza, ma ancora nessuna proposta ufficiale dagli Spurs”

Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Fabrizio Romano.

Nico Gonzalez is expected to leave Stuttgard in the next days. Fiorentina offered €25m add ons included, Brighton interested too but Tottenham are now planning for a move. Fabio Paratici appreciates him – no official proposal yet from Spurs. ⚪️🇦🇷 #transfers @DiMarzio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021