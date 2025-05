Viviano: “Squadra con potenziale enorme, ma arriva nona. Sarri? Non sa perché ce l’abbiano con lui”

Emiliano Viviano è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

“Io ho fatto il calciatore, le partite si sbagliano. Il discorso è molto più ampio, che colpa ha la società? Ha preso Kean, De Gea – uno dei portieri più forti degli ultimi 20 anni al mondo – ha preso Gosens, Gudmundsson, Fagioli. Siamo seri? Non siamo mica il PSG. Che gli vuoi dire alla società? Escluso la situazione terzino, per la quale vorrei dei lumi, dove hanno ritenuto Folorunsho adatto a ricoprire quel ruolo. Non può farlo neanche in serie C. Io non voglio dare le colpe a Palladino, dico solo che questa è una squadra forte. Non la cambio né col Bologna, né con la Lazio. Juve e Milan hanno fatto schifo e fai peggio dello scorso anno.”

“Ieri sono state pagate anche una serie di scelte fatte nelle scorse partite, fra turnover e titolari, per poi arrivare a Venezia scarico. Da parte della società, a livello di scelte, l’ambizione la vedo. Ma allo stesso tempo vedo un presidente poco incline all’esonero degli allenatori. Con il clima che si è creato intorno a Palladino quest’anno, come riparti il prossimo anno? Questa squadra ha un potenziale enorme. Le riflessioni, a cui faceva riferimento Pradè, magari si riferiscono anche ad alcuni calciatori che non hanno performato come da previsioni. Andrebbe bene anche restare fuori dall’Europa e preparare una stagione senza coppe: ma quello che preoccupa è trattenere giocatori come Kean e De Gea. Io la formazione titolare me la gioco con tutti, la squadra è forte. Farei giocare Comuzzo e Pongracic invece di Pablo Marì. Aggiungerei una riserva di Kean e una mezzala di qualità, ma poi i giocatori ci sono. Impostare un’idea di gioco su Kean per poi avere Beltran come riserva è folle. Zaniolo per caratteristiche ci sta, ma purtroppo il vero Zaniolo non lo vedo da anni ormai.”

“Cambiare è una strada, ma quali sono le alternative? In casa hai Sarri, che è fortissimo, ma dovresti cambiare 7-8 giocatori. Ci ho parlato e mi ha detto: “non so perché ce l’abbiano con me.” Ieri De Gea avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma soltanto perché si chiama De Gea. Ad un altro non avrei potuto dire nulla. La Fiorentina ha un portiere che ha parato tutto e un attaccante che fa 20 goal ed è nona. È normale? Folorunsho è un giocatore che il suo meglio lo ha dato con gli inserimenti e lo fai giocare terzino. Gudmundsson il prossimo anno sarà il crack della Fiorentina. Le vicende personali influiscono molto, il fattore mentale incide molto sulle prestazioni. Il prossimo anno verrà fuori sicuramente.”