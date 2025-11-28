Viviano: ”La Fiorentina ha speso 30 milioni per Piccoli nonostante Kean preferisca giocare da solo”

Emiliano Viviano, intervenuto a Sportitalia, ha analizzato il reparto offensivo della Fiorentina soffermandosi sul rendimento e sulla compatibilità tra gli attaccanti viola. L’ex portiere ha spiegato:...

Emiliano Viviano, intervenuto a Sportitalia, ha analizzato il reparto offensivo della Fiorentina soffermandosi sul rendimento e sulla compatibilità tra gli attaccanti viola. L’ex portiere ha spiegato:

«La Fiorentina ha un attaccante molto forte, che l’anno scorso ha dimostrato di rendere al meglio quando gioca da solo. Poi però sono stati spesi 30 milioni per prenderne un altro che dovrebbe giocare con lui, ma secondo me insieme fanno una fatica enorme a coesistere. Parlo di Piccoli: è un giocatore che mi piace molto, ma rischia di andare a sovrapporsi spesso con Kean».

Viviano ha poi aggiunto:

«Kean ha fatto bene in nazionale con Retegui contro Israele, perché quando giochi in un certo modo lui sa essere determinante: gli piace lottare, usare il fisico e attaccare la profondità. E Piccoli, per caratteristiche, lo vedo molto simile a lui. Il punto è che la Fiorentina ha investito 30 milioni su un calciatore che, come profilo, somiglia parecchio a Kean».