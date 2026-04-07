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Viviano attacca Ranieri: “Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato”

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Viviano attacca Ranieri: “Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato”

Redazione

7 Aprile · 18:12

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 18:12

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L'ex portiere viola è intervenuto per criticare l'operato dell'ex tecnico romano ma anche della Fiorentina in passato

A Sportium.fun l’ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato del rapporto tra Claudio Ranieri, dirigente della Roma, e Giampiero Gasperini che scelse come tecnico giallorosso in estate: “Se Ranieri credeva di gestire Gasperini, allora non ci ha capito nulla perché non lo può fare. Gasperini non è uno che dice sì senza fiatare ed è stato presuntuoso se l’ha pensato. Ranieri non è gesù e non ha i poteri, quindi non si trova in mano un agnellino per intenderci. Gasperini ha litigato con tutti i direttori e lo sanno tutti perché è fatto così e ha questo carattere che non cambi a 67 anni. Lui, però, nei litigi ha sempre fatto miracoli perché sa prendere un giocatore a 0 e poi te lo fa valere 50.”

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