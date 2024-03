Italiano sfida De Rossi per la prima volta. L’ultima vittoria viola contro la Roma fu firmata da Jovic ed Ikonè

Dopo la partita in chiaroscuro di ieri sera contro il Maccabi Haifa in Conference League, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla Roma di Daniele De Rossi. In 194 precedenti tra giallorossi e viola, tra Coppa Italia e Campionato, 59 sono le vittorie della Fiorentina, 67 pareggi e 68 successi capitolini. Domenica al Franchi ci sarà una cornice di pubblico che potrebbe trascinare la formazione gigliata alla vittoria. Per questo, la viola deve fare tesoro dei propri errori in Europa e cercare di non ripeterli contro una squadra, che per il momento, sembra non volersi fermare davanti a niente e nessuno. La Roma, con quella di ieri sera contro il Brighton, è alla quinta vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League, una vera macchina “schiacciasassi”.

Questa è anche la prima sfida tra i due Mister, non ci sono precedenti tra Italiano e De Rossi. Per il tecnico viola invece c’è uno storico di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte contro la Roma. Dati alla mano, la sfida di domenica sera potrebbe essere ricca di gol ed emozioni. Storicamente la Fiorentina trova di media 1,29 gol a partita (251 reti fatte) contro il club giallorosso, viceversa la Roma ne trova 1,37 a partita (267 gol fatti).

L’ultima vittoria dei gigliati in casa, risale allo scorso anno, quando Jovic ed Ikonè ribaltarono negli ultimi minuti la rete iniziale di El Shaarawy. La Roma non batte fuori casa la viola dalla stagione 20/21, con il gol partita che venne siglato sempre nel finale da Amadou Diawara. Concludiamo con i migliori marcatori storici di questa gara molto sentita dalle due tifoserie: al primo posto Francesco Totti con 14 reti segnate, secondo Gabriel Omar Batistuta con 11 reti (giocando con entrambi i club) e al terzo posto Giancarlo Antognoni con 9 centri.