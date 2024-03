Italiano: “Vinta con carattere. Il terzo gol non possiamo prenderlo. Oggi Beltran ha fatto 3/4 ruoli”

Vincenzo Italiano ha parlato dopo la vittoria contro il Maccabi, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina a Sky Sport:

“Volevamo il risultato positivo, all’andata devi sempre cercare di non perdere, abbiamo reagito con carattere, potevamo evitare qualche gol subito ma abbiamo saputo reagire, adesso dobbiamo di gestire il vantaggio. Abbiamo preso un gol su palla inattiva, il terzo dobbiamo evitarlo, evitabilissimo. Meno male che abbiamo avuto questo spirito e questo carattere e siamo riusciti a ribaltarla. In Europa non ci possiamo permettere di avere queste disattenzioni. Ho detto a Beltran che oggi ha fatto 3/4 ruoli, sta iniziando ad avere una versatilità da giocare intelligente, la testa conta più dei piedi a volta, con intelligenza sta facendo bene le cose.

Ogni gol subito si può evitare, sul terzo sbagliato andare a contrasto, il Maccabi è una squadra di valore e gli abbiamo concesso solo 3/4 occasioni. Siamo in grande crescita soprattutto quando andiamo nella metà campo avversaria, sono situazioni in cui dobbiamo mettere una pezza. Dobbiamo crescere nel dettaglio, mancano 2 mesi e mezzo e anche in campionato ogni partita è importante. Ogni minimo errore può costarci caro, ogni giorno si può migliorare, in ogni allenamento, ogni seduta. Adesso stanno iniziando a crescere di condizioni tanti ragazzi che hanno avuto infortuni pesanti che ci devono dare una grossa mano sotto il profilo della qualità

