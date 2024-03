PAGELLE FIORENTINA: RANIERI E MILENKOVIC HORROR. NZOLA, BELTRAN E BONAVENTURA DECISIVI

Terracciano 5,5 Qualche buona parata ma sul secondo gol la sensazione è che può fare molto meglio, il portiere lascia troppo spalancata la porta centralmente

Kayode 6 Inizia alla grande la sua partita con un perfetto assist per Nzola, poi si dimentica di marcare il marcatore del secondo gol del Maccabi. Sbaglia misura, distanza e pecca di attenzione. Presente in fase offensiva con diverse sgroppate

Milenkovic 4,5 Si perde il marcatore del gol del pareggio su calcio d’angolo, non perfetto nemmeno nell’azione che poi ha portato al secondo gol israeliano. Su un campo difficile lotta contro un avversario di pari livello fisico ma non ha quasi mai la meglio. Anche sul terzo gol perde il duello

Ranieri 5 Soffre terribilmente nel primo tempo perdendo spesso tempi, misure e mercatura. Nel secondo tempo perde malamente il duello uno contro uno e fa subire il terzo gol

Biraghi 6,5 Perfetto l’assist per il terzo gol. Quando ha la palla tra i piedi, cerca di essere sempre pericoloso con tocchi e movimenti quasi sempre giusti sia a livello pratico che teorico. Lucido

Duncan 6 Ha le caratteristiche giuste per non sfigurare su un terreno di gioco pesante. Nel secondo tempo può essere molto pericoloso quando si libera bene in area ma non apre il suo sinistro e tirando solo centralmente

Mandragora 6,5 Una delle sue migliori partite stagionali: pulisce tanti palloni, si fa vedere tra le linee e soprattutto segna un gol fondamentale facendosi trovare in area e piazzando perfettamente il pallone

Beltran 7 Mezzo voto in meno per qualche passaggio sbagliato di troppo, uno in orizzontale che poteva diventare pericolosissimo. L’argentino si fa trovare sempre, va a cercarsi la palla e segna anche un gol in cui unisce furbizia e tasso tecnico. In costante crescita nel suo nuovo ruolo ormai. Poteva essere più furbo al minuto 91 quando va a contendere la palla al portiere in uscita

Ikonè 5,5 Il peggiore del reparto offensivo. Il francese avrebbe anche spazi e tempo per fare le sue giocate migliori ma si perde sempre in qualcosa

Nico Gonzalez 6 Si impegna, corre, si sbatte, viene picchiato praticamente sempre. Non è sempre pulito ma dai suoi piedi nasce l’azione per il terzo gol dove imbecca alla perfezione Biraghi

Nzola 7,5 Gol e assist per il centravanti africano. Torna titolare tra lo scetticismo generale ma gioca una partita in cui è protagonista risultando decisivo sui gol viola. Su un campo pesante il suo modo di giocare è molto importante anche come riferimento in avanti per tutti i palloni lunghi

Bonaventura 7 Grazie ad una sua giocata fa prendere il secondo giallo al centravanti del Maccabi e determina la superiorità numerica. Dai suoi piedi nasce il gol di Barak con una giocata meravigliosa

Barak 7 Segna un gol importantissimo e anche molto bello, si conferma uomo di coppa degli ultimi minuti

