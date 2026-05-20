Repubblica: "Grosso avanti su De Rossi: sfuma Iraola, la scelta verrà fatta dopo il campionato"
Paratici si prenderà alcuni giorni dopo la fine del campionato prima di ufficializzare la decisione sul nuovo tecnico.
Tra i temi analizzati oggi da la Repubblica c’è anche il futuro della panchina della Fiorentina, con il club pronto a prendere una decisione definitiva al termine del campionato.
Il candidato principale per la successione resta Fabio Grosso, considerato in vantaggio su Daniele De Rossi. Smentite invece le voci che avvicinavano Andoni Iraola ai viola: il tecnico sarebbe intenzionato a proseguire la sua esperienza in Premier League con il Bournemouth.
Secondo il quotidiano, dopo la partita con l’Atalanta e la fine della stagione, Fabio Paratici si prenderà qualche giorno di riflessione prima di definire ufficialmente la scelta del nuovo allenatore.