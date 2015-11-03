Labaro Viola

Notizie Fabio Grosso Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

Grosso: “Non guardo al futuro, ma se dovessero arrivare offerte ne parlerò con la società”

15 maggio 2026 16:38

Palladini a TMW: “Se resta Paratici il prossimo allenatore Viola sarà Grosso. De Rossi lo vedo da Torino”

13 maggio 2026 18:54

TMW: "Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta"

07 maggio 2026 10:59

Biasin: “Sarri al Napoli un ritorno romantico. Grosso è un grande tecnico emergente”

06 maggio 2026 16:55

Criscitiello: “Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Aquilani è un ottimo allenatore”

05 maggio 2026 20:26

"Grosso un predestinato, è un allenatore moderno che sa leggere le partite, somiglia a Fabregas"

30 aprile 2026 22:15

Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"

30 aprile 2026 19:06

Matic: “Un privilegio essere allenato da Grosso. Secondo me è pronto per il salto di qualità”

29 aprile 2026 16:22

Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"

28 aprile 2026 10:49

Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”

27 aprile 2026 11:05

Poesio: “Grosso ha fatto un buon lavoro, ma basterà per costruire la ripartenza della Fiorentina?”

27 aprile 2026 10:39

Sport Mediaset rivela: “Pronto il via libera del Sassuolo per Grosso. I Neroverdi sondano Giampaolo”

22 aprile 2026 15:23

Grosso: “Lusingato dalla Fiorentina? Sono accostato a squadre molto belle, fa piacere”

20 aprile 2026 17:03

Grosso sul suo futuro: “Pensiamo al presente, nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro”

11 aprile 2026 15:24

Grosso punge gli attaccanti: "Se Kean o Pio avessero segnato quel gol, cosa sarebbe successo?"

03 aprile 2026 17:56

Grosso: "Oggi affrontavamo una squadra molto forte in grande difficoltà. Meritano una classifica diversa"

06 dicembre 2025 18:00

Ufficiale: Cellino esonera l'allenatore Fabio Grosso del Brescia. Ritorna Corini dopo tre gare

02 dicembre 2019 20:06

Brescia, Balotelli ha la seduta di allenamento alle 11 ma ha già lasciato il centro sportivo

25 novembre 2019 10:20

Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine

21 novembre 2019 20:16

Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

04 novembre 2019 12:24

Archivio

Esplora l'archivio di Fabio Grosso

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14
Sett. 49
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45