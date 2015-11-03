Notizie Fabio Grosso Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
Grosso: “Non guardo al futuro, ma se dovessero arrivare offerte ne parlerò con la società”
15 maggio 2026 16:38
Palladini a TMW: “Se resta Paratici il prossimo allenatore Viola sarà Grosso. De Rossi lo vedo da Torino”
13 maggio 2026 18:54
TMW: "Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta"
07 maggio 2026 10:59
Biasin: “Sarri al Napoli un ritorno romantico. Grosso è un grande tecnico emergente”
06 maggio 2026 16:55
Criscitiello: “Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Aquilani è un ottimo allenatore”
05 maggio 2026 20:26
"Grosso un predestinato, è un allenatore moderno che sa leggere le partite, somiglia a Fabregas"
30 aprile 2026 22:15
Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"
30 aprile 2026 19:06
Matic: “Un privilegio essere allenato da Grosso. Secondo me è pronto per il salto di qualità”
29 aprile 2026 16:22
Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"
28 aprile 2026 10:49
Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”
27 aprile 2026 11:05
Poesio: “Grosso ha fatto un buon lavoro, ma basterà per costruire la ripartenza della Fiorentina?”
27 aprile 2026 10:39
Sport Mediaset rivela: “Pronto il via libera del Sassuolo per Grosso. I Neroverdi sondano Giampaolo”
22 aprile 2026 15:23
Grosso: “Lusingato dalla Fiorentina? Sono accostato a squadre molto belle, fa piacere”
20 aprile 2026 17:03
Grosso sul suo futuro: “Pensiamo al presente, nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro”
11 aprile 2026 15:24
Grosso punge gli attaccanti: "Se Kean o Pio avessero segnato quel gol, cosa sarebbe successo?"
03 aprile 2026 17:56
Grosso: "Oggi affrontavamo una squadra molto forte in grande difficoltà. Meritano una classifica diversa"
06 dicembre 2025 18:00
Ufficiale: Cellino esonera l'allenatore Fabio Grosso del Brescia. Ritorna Corini dopo tre gare
02 dicembre 2019 20:06
Brescia, Balotelli ha la seduta di allenamento alle 11 ma ha già lasciato il centro sportivo
25 novembre 2019 10:20
Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine
21 novembre 2019 20:16
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....
04 novembre 2019 12:24
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