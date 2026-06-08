Bucciantini: "Grosso è la scelta di Paratici, a Sassuolo non ha fatto un miracolo, è una scelta forte"

L'opinionista Marco Bucciantini, ha parlato così al Pentasport, del nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso

Queste le parole di Bucciantini al Pentasport: "Grosso è la scelta di Paratici, il fatto che come rendimento, come valore dimostrato nell'ultima stagione non fosse diverso da Vanoli, paradossalmente ne fa una scelta ancora più forte. Ha fatto una scelta in cui ci crede, questo gli dà valore.

Il Sassuolo di Grosso era una squadra tecnica, con un centrocampo di giocatori forti e aveva difensori moderni nell'interpretazione del ruolo e terzini di spinta. Ha fatto delle bellissime partite e la classifica finale è buona, ma non così eccezionale, non ha fatto un miracolo. Il sassuolo è una squadra costruita bene, non più forte della Fiorentina.

La scelta di Aquilani al Sassuolo è una scelta ancora più forte, io chiedo questo al calcio italiano, andare sulla visione, sull'azzardo e sul talento. Le migliori squadre quest'anno sono state il Como, il Parma e l'Inter, dove i loro allenatori messi insieme non arrivano a 50 presenze in Serie A".