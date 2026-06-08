Orlando: "Grosso ha fatto un bel calcio a Sassuolo, ma a Sassuolo è più semplice che a Firenze"

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del nuovo allenatore Fabio Grosso

Queste le parole di Massimo Orlando a Tmw Radio: "Grosso? Ha fatto un bel calcio a Sassuolo, ma è più semplice che a Firenze. Dipenderà poi tutto da quello che la società metterà a disposizione. Lo scorso anno la società ha speso 123 mln, rientrano tanti giocatori con contratti difficili. Spero riesca a far vedere il modulo del Sassuolo, serviranno giocatori che piacciono a lui".