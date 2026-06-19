Prandelli su Grosso: “È un tecnico serio e internazionale, Firenze può essere la piazza giusta”

"Poi molto dipenderà dalla capacità di scegliere e mettergli a disposizione giocatori funzionali"

Sul Corriere Fiorentino, Cesare Prandelli ha commentato la scelta di Fabio Grosso e il nuovo corso viola.

“I suoi trascorsi dimostrano che è un tecnico bravo, serio e internazionale. Poi molto dipenderà dalla capacità di scegliere e mettergli a disposizione giocatori funzionali. Lui conosce molto bene Paratici e potranno lavorare in sintonia. Credo che Firenze possa essere la piazza giusta per lui”.

Prandelli ha poi aggiunto: “Penso che il Centenario debba servire soprattutto a tracciare una linea con quello che è stato: adesso inizia un nuovo percorso e per questo dobbiamo dare fiducia a chi sta lavorando, da Paratici sul piano tecnico a Ferrari su quello societario, senza fare polemiche. Lasciamoli lavorare”.