Grosso: “Non guardo al futuro, ma se dovessero arrivare offerte ne parlerò con la società”

Grosso parla dei due anni a Sassuolo e del suo futuro

A Sky Sport è intervenuto l’allenatore del Sassuolo, Grosso parlando del suo futuro: “Per me sono due anni incredibili, bellissimi, in club che ha una proprietà solida e seria. Il Sassuolo ha affrontato grandi difficoltà e pensare di tornare dove siamo adesso nell'arco di così poco tempo era un ‘sogno’. Siamo rientrati in categoria in un'ottima posizione e in modo coraggioso, propositivo. Abbiamo affrontato la Serie A nel modo giusto. Non guardo molto lontano. Sono stato sempre molto contento di tutte le sfide che ho accettato, alcune quasi impossibili. Mi piace cogliere le opportunità in base alle sensazioni. Sono molto focalizzato su quello che stiamo facendo al Sassuolo, me lo sto godendo. Sto cercando di alzare l'asticella. Poi ci penseremo. Sono tanto ambizioso, ma mai arrivista. Se arriverà qualcosa di bello lo valuterò insieme alla proprietà, ci sarà tempo e modo per capirlo”.