Grosso: “Lusingato dalla Fiorentina? Sono accostato a squadre molto belle, fa piacere”

L’allenatore del Sassuolo, Grosso è stato accostato a Fiorentina e Bologna

Grosso era presente all’evento “Inside the sport” a Coverciano e ha rilasciato un’intervista riportata da TuttomercatoWeb: “Non ci vogliamo accontentare perché mancano ancora delle giornate, abbiamo ancora tante partite da fare. Quando incontri squadre così forti, poi devi alzare tanto il tuo livello, devi fare grandissime prestazione e sperare che quel briciolo di buona sorte possa venire dalla tua parte. Abbiamo fatto tante cose buone e abbiamo ottenuto un risultato bellissimo, come tanti altri ne abbiamo ottenuti in questa stagione in cui fare quello che abbiamo fatto non era scontato.”

E se pensi al futuro? "lo sono contentissimo di aver fatto gli ultimi due anni con una proprietà di grandissimi valori, mi sono trovato molto bene. Abbiamo fatto sia anno scorso che quest'anno cose bellissime. Ora continuiamo a pensare al presente, il futuro si costruisce facendo cose buone giorno dopo giorno".