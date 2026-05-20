Alessandro Conte

Sabatini: “Stagione drammatica per la Fiorentina. I fischi non hanno fatto bene ai giocatori”
11 maggio 2026 16:01
Pruzzo: “La salvezza un grande traguardo. De Rossi? Non vuole rimanere al Genoa. Ho fiducia in Paratici”
11 maggio 2026 15:25
Moretto: “Con la salvezza Paratici costruirà una Fiorentina solida e ambiziosa con un buon progetto”
11 maggio 2026 15:03
Chiarugi: “Sarebbe da capire cosa ha Kean. A Lecce basta non perdere. Harrison? Solo buona tecnica”
20 aprile 2026 17:19
Grosso: “Lusingato dalla Fiorentina? Sono accostato a squadre molto belle, fa piacere”
20 aprile 2026 17:03
Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “
20 aprile 2026 16:11
Scandalo Escort e festini a Milano, coinvolti diversi calciatori di Serie A, avviata l’indagine
20 aprile 2026 15:55
TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”
19 aprile 2026 12:11
Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”
19 aprile 2026 11:45
Tmw rivela: “Avviati i contatti per Notari del Parma per sostituire Angeloni nel settore giovanile Viola”
19 aprile 2026 11:28
Allenatore Juventus Primavera: “Un peccato perdere la partita contro la Fiorentina Primavera così. Serve cinismo”
18 aprile 2026 19:08
Parma, colpo salvezza a Udine: vittoria decisiva e Serie A conquistata. Fiorentina a -4 dai ducali
18 aprile 2026 18:35
Orlando: “Sarri alla Fiorentina? Lo vedo molto bene sulla panchina Viola, ama giocare una volta a settimana”
17 aprile 2026 19:08
Di Marzio: “Vanoli si è preso la Fiorentina: ora il club scelga se crederci davvero o voltare pagina”
17 aprile 2026 12:06
Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”
17 aprile 2026 11:34
Il portiere del Crystal Palace esulta: “Incredibile aver battuto una grande squadra come la Fiorentina”
17 aprile 2026 10:55
Ndour: “Abbiamo dato tutto paghiamo il 3-0, usciamo a testa alta. A Lecce andiamo per mettere il punto sul campionato”
17 aprile 2026 01:00
Bergomi: “La Fiorentina ha lasciato una bella sensazione, se avesse fatto il 3-1… Male Italiano”
17 aprile 2026 00:48
TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”
17 aprile 2026 00:38
Malusci:”Io credo nella rimonta. Immagino già la curva infuocata a sostenere la squadra”
16 aprile 2026 16:05
Lotito attacca il sistema calcio italiano con parole dure: “La Serie A è una vacca che mungono tutti”
16 aprile 2026 15:45
Report medico del Lecce: Assenti i soliti Gaspar, Berisha e Camarda, si aggiunge anche Sottil
16 aprile 2026 15:27
Nicoletti: “Il grande rimpianto è stato il goal del 3-0. Fiorentina è una squadra scorbutica”
16 aprile 2026 15:02
Flachi: “Rimonta più che possibile contro il Crystal Palace. Vanoli ha fatto un buon lavoro ma il suo futuro è incerto”
16 aprile 2026 14:51
Tutti pazzi per Iraola: Fiorentina–Crystal Palace, sfida non solo in campo, ma anche per lo stesso allenatore
15 aprile 2026 19:06
Bucchioni:”Buon lavoro alla Fiorentina ma non cose straordinarie. Contro Lazio e Verona squadra inguardabile”
15 aprile 2026 17:29
Richards: “Con la Fiorentina ci giochiamo tanto, non sarà una partita e qualificazione semplice”
15 aprile 2026 16:07
L’arbitro per Fiorentina - Crystal Palace sarà lo spagnolo Gil Mazano.
15 aprile 2026 15:56
Ricorso del Sassuolo per la squalifica di Berardi. Punta alla presenza contro la Fiorentina
15 aprile 2026 15:32
Piccinetti duro: “Non mi piace la mentalità di Vanoli. Riconfermiamo tutti perché ci siamo salvati?”
15 aprile 2026 15:18
Allenatore della Sampdoria: “Martinelli ha un infortunio al ginocchio che si porta da Firenze”
15 aprile 2026 14:51
Galbiati: ”Fiorentina salva? Sì. Paratici inizierà il suo lavoro sul mercato”
14 aprile 2026 15:20
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